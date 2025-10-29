Potrivit Realitatea Plus, 8 percheziții se desfășoară miercuri dimineața în dosarul exploziei la blocul din Rahova, la sediile Distrigaz, la persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare. 7 persoane ar urma să fie aduse la audieri.

Una dintre percheziții are loc la sediul central Distrigaz, unde vor fi ridicate mai multe documente și unități de stocare.

Restul persoanelor la care se vor face percheziții sunt angajații Distrigaz care au făcut verificarea înaintea exploziei, precum și administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz.

După efectuarea activităților de aici, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, director al Direcției de Investigații Criminale-IGPR, va face declarații de presă.

PERCHEZIȚII EFECTUATE DE POLIȚIA ROMÂNĂ ȘI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

"În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și juridice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane."