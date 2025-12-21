„Referitor la discuția cu magistrații, au fost puțini care și-au exprimat intenția, undeva la 20 de oameni din cei aproape 1.000 care au semnat petiția. În mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe de influențare/intimidare. Apoi, mulți dintre cei care mi-au scris au vrut să ne întâlnim, dar nu pe 22 decembrie, pentru că există teama unor repercusiuni. Am ajuns la propuneri nepotrivite: să vină pe rând, să nu se intersecteze sau să fie preluați pentru a fi aduși în Cotroceni astfel încât să nu fie văzuți.

Prin urmare, am decis ca mâine, la ora 10, vom face o discuție publică cu cei care vor, iar toate discuțiile private vor fi reprogramate. Dacă mâine se vor aduce acuzații, orice fel de acuzații care să vizeze pe cineva din sistem, vom avea o altă întâlnire cu cei acuzați. De asemenea, pentru că am văzut asta menționat, există opinia că actuala situație din justiție este un răspuns la abuzurile de acum 15 ani; oricine vrea să acuze o poate face public”, a declarat președintele Nicușor Dan.