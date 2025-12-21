După aproape trei decenii de incertitudine și căutări dureroase, muntele a decis să își dezvăluie secretul. Povestea lui Naseeruddin, un bărbat pakistanez dispărut în iunie 1997, s-a încheiat în vara anului 2025 într-un mod care pare desprins din literatura fantastică: trupul său a fost găsit perfect conservat, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc pentru el.

Descoperirea miraculoasă din peștera de gheață

Pe 31 iulie 2025, Omar Khan, un păstor local care își conducea turmele prin regiunea muntoasă a Văii Supat, a făcut o descoperire care l-a șocat. Într-o peșteră formată prin retragerea ghețarilor, zăcea trupul intact al unui bărbat. „Ceea ce am văzut a fost incredibil. Corpul era intact, iar hainele nici măcar nu erau rupte”, a mărturisit Khan pentru BBC Urdu. Identificarea a fost instantanee, deoarece actul de identitate al lui Naseeruddin se afla încă asupra sa, protejat de gheață.

Știința din spatele „mumificării” glaciare

Recuperarea lui Naseeruddin a fost posibilă din cauza unui amestec de tragedie climatică și procese fizice rare. Încălzirea globală a redus ninsorile în nordul Pakistanului, expunând ghețarii la lumină solară directă și provocând topirea lor accelerată.

Din punct de vedere biologic, trupul a trecut prin ceea ce specialiștii numesc un proces de „congelare rapidă”. Odată prins în gheață, corpul a fost izolat complet de oxigen și umiditate, factorii principali care duc la descompunere. Astfel, gheața a acționat ca o capsulă planetară a timpului, similar cazului celebrului Ötzi, „Omul Zăpezilor”, găsit în Alpii italieni în 1991.

Finalul unor căutări fără sfârșit timp de trei decenii

În 1997, când a dispărut, Naseeruddin a lăsat în urmă o soție și doi copii mici. Ani la rând, rudele sale au escaladat ghețarii din Kohistan, refuzând să accepte că nu vor mai găsi nicio urmă. Deși speranța se stinsese treptat, nepotul său, Malik Ubaid, povestește că familia „nu a lăsat niciun detaliu neîntors”.

Restituirea trupului, deși marcată de tristețe, a adus în final mult dorita liniște. „În sfârșit, am avut parte de o ușurare”, a mărturisit Ubaid după ce familia și-a putut înmormânta ruda conform tradițiilor.

Câteva curiozități despre „Capsulele Timpului” înghețate

Ötzi vs. Naseeruddin: În timp ce pakistanezul a fost găsit după 28 de ani, Ötzi a rămas conservat timp de peste 5.300 de ani, oferind date prețioase despre epoca neolitică. Topirea ghețarilor: Fenomenul care a dus la găsirea lui Naseeruddin este unul global; arheologii se așteaptă ca tot mai multe artefacte și resturi umane să fie „scuipate înapoi” de munți în următorii ani.