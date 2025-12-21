Comemorarea Revoluției din 1989 rămâne un moment de reflecție profundă asupra drumului parcurs de România în ultimele decenii. Președintele Nicușor Dan a reiterat datoria morală de a proteja democrația câștigată cu prețul sângelui, subliniind că libertatea de exprimare și valorile europene de care ne bucurăm astăzi sunt moștenirea directă a sacrificiului din decembrie '89. „Trebuie să arătăm prin fapte că suntem demni de sacrificiul lor suprem”, declara edilul, evidențiind necesitatea de a menține Bucureștiul și întreaga țară pe o direcție europeană ireversibilă.

În același spirit de recunoștință, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de duminică în care a analizat evoluția societății românești după 36 de ani de libertate. Deși a punctat că România a revenit ferm pe drumul democrației, șeful Executivului a recunoscut onest că parcursul nu a fost lipsit de erori și că există în continuare aspecte ce necesită corecție.

Totodată, Ilie Bolojan a lansat un avertisment ferm împotriva „nostalgiilor periculoase” și a tentativelor de a relativiza atrocitățile regimului comunist. Premierul a concluzionat că, datorită celor care s-au ridicat împotriva dictaturii, cetățenii români dispun astăzi de instrumentele fundamentale ale unei societăți deschise: dreptul de a vota, de a se exprima neîngrădit și de a-și decide singuri viitorul.