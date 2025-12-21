Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din București

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din București

Nicușor Dan, a onorat duminică memoria eroilor din 1989 printr-o depunere de coroane la Monumentul din Piața Universității. Gestul simbolic marchează debutul manifestărilor comemorative din Capitală, edilul subliniind importanța sacrificiului din urmă cu peste trei decenii pentru viitorul democratic al României.

Comemorarea Revoluției din 1989 rămâne un moment de reflecție profundă asupra drumului parcurs de România în ultimele decenii. Președintele Nicușor Dan a reiterat datoria morală de a proteja democrația câștigată cu prețul sângelui, subliniind că libertatea de exprimare și valorile europene de care ne bucurăm astăzi sunt moștenirea directă a sacrificiului din decembrie '89. „Trebuie să arătăm prin fapte că suntem demni de sacrificiul lor suprem”, declara edilul, evidențiind necesitatea de a menține Bucureștiul și întreaga țară pe o direcție europeană ireversibilă.

În același spirit de recunoștință, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de duminică în care a analizat evoluția societății românești după 36 de ani de libertate. Deși a punctat că România a revenit ferm pe drumul democrației, șeful Executivului a recunoscut onest că parcursul nu a fost lipsit de erori și că există în continuare aspecte ce necesită corecție.

Totodată, Ilie Bolojan a lansat un avertisment ferm împotriva „nostalgiilor periculoase” și a tentativelor de a relativiza atrocitățile regimului comunist. Premierul a concluzionat că, datorită celor care s-au ridicat împotriva dictaturii, cetățenii români dispun astăzi de instrumentele fundamentale ale unei societăți deschise: dreptul de a vota, de a se exprima neîngrădit și de a-și decide singuri viitorul.