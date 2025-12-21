Marele premiu la Joker rămâne vedeta ediției speciale de sărbători, atingând o sumă record: peste 8,55 milioane de euro (43,54 milioane de lei) la categoria I. Tot la Joker, categoria a II-a aduce un câștig suplimentar de peste 42.400 de euro.
Nici pasionații de Loto 6/49 nu sunt uitați, având în joc un report la categoria I de peste 1,46 milioane de euro (7,43 milioane de lei). Norocoșii care aleg jocul secundar Noroc pot câștiga un premiu cumulat de peste 926.100 de euro.
Premiile pentru celelalte categorii
Loto 5/40: Un report generos la categoria I, de peste 252.700 de euro (1,28 milioane de lei).
Super Noroc: Un câștig cumulat ce depășește 24.100 de euro.
Noroc Plus: Jucătorii pot câștiga un premiu de peste 12.900 de euro.
Rezumatul tragerii speciale de Crăciun
|Joc
|Categoria
|Report (Euro)
|Report (Lei)
|Joker
|Categoria I
|> 8,55 Milioane
|> 43,54 Milioane
|Loto 6/49
|Categoria I
|> 1,46 Milioane
|> 7,43 Milioane
|Noroc
|Cumulat
|> 926.100
|> 4,71 Milioane
|Loto 5/40
|Categoria I
|> 252.700
|> 1,28 Milioane