Marele premiu la Joker rămâne vedeta ediției speciale de sărbători, atingând o sumă record: peste 8,55 milioane de euro (43,54 milioane de lei) la categoria I. Tot la Joker, categoria a II-a aduce un câștig suplimentar de peste 42.400 de euro.

Nici pasionații de Loto 6/49 nu sunt uitați, având în joc un report la categoria I de peste 1,46 milioane de euro (7,43 milioane de lei). Norocoșii care aleg jocul secundar Noroc pot câștiga un premiu cumulat de peste 926.100 de euro.

Premiile pentru celelalte categorii

Loto 5/40: Un report generos la categoria I, de peste 252.700 de euro (1,28 milioane de lei).

Super Noroc: Un câștig cumulat ce depășește 24.100 de euro.

Noroc Plus: Jucătorii pot câștiga un premiu de peste 12.900 de euro.

Rezumatul tragerii speciale de Crăciun