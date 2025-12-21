Deși moartea Ștefaniei Szabo a lăsat urme adânci în rândul colectivului și a forțat o reorganizare de urgență, Spitalul Județean de Urgență Buzău rămâne într-o situație critică. Managerul unității avertizează că deficitul de medici a ajuns la cote alarmante în secții vitale.

Cea mai gravă situație este la Neonatologie, unde doar trei medici asigură permanența, însă nici la Cardiologie realitatea nu este mai optimistă: secția funcționează cu un singur medic angajat cu contract individual de muncă și un altul care oferă servicii în regim de prestări.

Perspectivele sunt sumbre și pentru secția ORL, unde activează în prezent trei doctori. Această echipă s-ar putea reduce la doar doi membri dacă cadrul legal nu va mai permite cumulul pensiei cu salariul.

Pentru a evita blocajul total și pentru a acoperi gărzile care au rămas descoperite după tragedia din urmă cu două luni, conducerea spitalului a apelat la o soluție de avarie: colaborarea cu medici externi, care să completeze activitatea personalului propriu, și așa epuizat.