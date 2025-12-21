Târgul de Crăciun din Brașov și-a deschis porțile astăzi, transformând Piața Sfatului într-un spațiu vibrant, dominat de mirosul de scorțișoară și de forfota vizitatorilor atrași de bunătățile de sezon.

Căsuțele din lemn, răspândite prin centrul istoric, găzduiesc numeroase atracții gastronomice unde brașovenii și turiștii se pot încălzi cu o varietate de băuturi calde.

Băuturile fără alcoolice au prețuri cuprinse între 10 și 20 de lei, un ceai simplu fiind disponibil pentru 10 lei, în timp ce o ciocolată caldă costă 15 lei. Pentru iubitorii de cafea, prețurile variază de la 10-12 lei pentru un espresso sau o cafea la ibric, până la 15-18 lei pentru un cappuccino sau un latte macchiato.

Atmosfera de iarnă este completată de băuturile tradiționale, precum vinul fiert și țuica fiartă, care se vând cu prețuri situate între 15 și 20 de lei, în timp ce băuturile răcoritoare și apa pot fi achiziționate cu sume cuprinse între 8 și 12 lei, în funcție de cantitate și brand.

Nici oferta de deserturi nu este mai prejos, clătitele rămânând una dintre cele mai populare atracții dulci ale ediției; totuși, o porție depășește adesea 30 de lei, variantele mai elaborate ajungând chiar și la peste 35 de lei în funcție de toppingurile alese. Pentru cei care preferă gustări mai mici, fructele trase în ciocolată belgiană costă între 25 și 30 de lei, iar porțiile de alune caramelizate sunt disponibile la prețuri de 20-25 de lei, oferind vizitatorilor o experiență culinară completă în inima Brașovului.