2 euro pentru a vizita Fântâna Trevi

Turiștii vor trebui să achite 2 euro pentru intrare, în timp ce locuitorii capitalei italiene vor beneficia în continuare de acces gratuit. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de conservare a patrimoniului cultural, într-un context în care fântâna a fost vizitată de peste 5 milioane de persoane doar în prima jumătate a anului.

Pentru a gestiona fluxul de vizitatori, autoritățile vor implementa un sistem de benzi separate și acces controlat, cu un număr maxim de 400 de persoane simultan, iar plata se va putea face și prin card. Estimările oficiale indică faptul că această măsură ar putea genera până la 20 de milioane de euro anual, fonduri care vor fi utilizate pentru întreținerea monumentului și îmbunătățirea serviciilor turistice.

Astfel, Italia se alătură unui trend internațional de reglementare a accesului la locuri extrem de populare, combinând protecția patrimoniului cultural cu strategii de gestionare a turismului masiv.