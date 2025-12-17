Diagnosticarea timpurie este importantă, iar una dintre cele mai performante metode moderne de evaluare a sănătății inimii este CT-ul coronarian, o investigație imagistică neinvazivă, rapidă și extrem de precisă, care permite vizualizarea arterelor coronare și depistarea plăcilor de aterom încă din stadiile incipiente, recomandă specialiștii M Hospital.

Ce este CT-ul coronarian și cum funcționează

CT-ul coronarian (tomografia computerizată coronariană) este o metodă avansată de imagistică medicală ce utilizează raze X și tehnologia computerizată pentru a obține imagini detaliate ale vaselor de sânge care alimentează inima. Spre deosebire de angiografia clasică, care implică introducerea unui cateter în artere, CT-ul coronarian este complet neinvaziv. Pacientul stă întins pe masă, iar scannerul realizează sute de imagini în câteva secunde.

Pentru o acuratețe maximă, se administrează o substanță de contrast care evidențiază fluxul sanguin și permite medicilor să observe dacă există blocaje, îngustări sau depuneri de grăsime pe pereții arterelor. În funcție de protocolul ales, scanarea poate dura între 10 și 20 de minute, iar rezultatele sunt disponibile rapid.

„CT-ul coronarian este o investigație de înaltă precizie, care ne permite să vizualizăm arterele inimii fără a recurge la proceduri invazive.

Putem depista plăci de aterom, calcificări și procese ce sugerează inflamații ale pereților vasculari, cu mult înainte ca pacientul să prezinte simptome grave”, explică dr. Dr. Diana Albu, medic specialist cardiolog în cadrul M Hospital.

Ce sunt plăcile de aterom și de ce sunt periculoase

Plăcile de aterom reprezintă depuneri de grăsimi, colesterol și alte substanțe pe pereții arterelor, care duc în timp la îngustarea și rigidizarea acestora, un proces numit ateroscleroză. Pe măsură ce lumenul vasului se îngustează, fluxul sanguin către inimă scade, iar țesutul cardiac primește mai puțin oxigen.

Această reducere a circulației poate provoca angină pectorală (durere toracică la efort) sau, în cazuri severe, infarct miocardic. În plus, plăcile instabile se pot rupe, eliberând fragmente care pot bloca complet o arteră.

„Depunerile de aterom sunt o bombă cu ceas. Mulți pacienți cred că dacă nu au simptome, sunt sănătoși. În realitate, bolile cardiovasculare pot evolua silențios ani de zile. CT-ul coronarian ne ajută să le descoperim din timp, când încă putem interveni eficient prin tratament medicamentos sau schimbări de stil de viață”, adaugă dr. Diana Albu.

De ce este CT-ul coronarian o investigație esențială

CT-ul coronarian a devenit un instrument-cheie în cardiologia modernă, deoarece oferă informații precise despre gradul de calcificare al arterelor coronare și despre starea generală a inimii. Pe baza imaginilor obținute, medicii pot calcula scorul de calciu coronarian, un indicator esențial al riscului cardiovascular.

Un scor ridicat semnalează prezența unor plăci de aterom calcificate, care pot predispune la infarct. Chiar și în absența simptomelor, acest scor oferă o imagine clară a stării arterelor și ajută medicul să recomande măsuri preventive personalizate.

CT-ul coronarian poate detecta: îngustări ale arterelor cauzate de plăci aterosclerotice, anomalii congenitale ale vaselor coronare, compresii, inflamații sau disecții coronariene, modificări structurale ale inimii, ale valvei aortice sau ale pericardului.

Însă CT-ul coronarian nu se limitează la depistarea plăcilor de aterom. Este util și în diagnosticarea altor afecțiuni ale sistemului cardiovascular: boala coronariană obstructivă, responsabilă de majoritatea infarctelor miocardice; boala coronariană non-obstructivă, când arterele par normale la angiografie, dar prezintă inflamații și microleziuni; anomalii congenitale ale arterelor coronare; disecții coronariene spontane (rupturi ale peretelui arterial) sau afectări valvulare.

CT-ul coronarian ajută, de asemenea, la evaluarea stenturilor și a bypass-urilor după intervenții chirurgicale, oferind medicilor informații vitale despre permeabilitatea vaselor.

Cui i se recomandă această investigație

CT-ul coronarian este recomandat pacienților care prezintă simptome sugestive, de la dureri toracice neexplicate, la senzație de apăsare în piept, palpitații sau dificultăți la efort. Totodată, este indicat persoanelor cu factori de risc cardiovascular: fumat, hipertensiune, diabet, obezitate, colesterol crescut sau istoric familial de boli cardiace.

CT-ul coronarian este o metodă ideală de screening preventiv pentru persoanele de peste 40 de ani, în special pentru cei cu stil de viață sedentar sau stres profesional intens.

În stadiile incipiente, ateroscleroza poate fi controlată prin dietă echilibrată, exercițiu fizic regulat, renunțarea la fumat și tratament medicamentos pentru reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale.

