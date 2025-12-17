Ion Cristoiu: Este cea mai bună dovadă că justiția e capturată dar nu de cei despre care spun tefeliștii, ci de forțele de la butoane, pentru că e clar că judecătorul de aici acționează la comandă. Nu am mai pomenit până acum ca un control judiciar să fie prelungit atât și pe urmă trec pe pericol social. În ce sens? Din câte știu, Călin Georgescu nu este acuzat de jaful unei bănci. Eu am fost un mare adversar al acestor controale, inclusiv al arestărilor preventive în numele pericolului social. Se introduce această măsură cum ar fi controlul judiciar sau arestarea preventivă pentru ca cel până a fi condamnat, pe toată vremea anchetat, acuzatul, să nu comită noi infracțiuni sau dacă este un demnitar să nu influențeze martorii. În cazul de față nu văd ce ar putea să influențeze. Eram cu atât mai sigur cu cât în aceste zile, chiar dacă ar vrea un judecător sau chiar dacă ar primi ordin, nu-și poate permite să facă această dreptate, vă imaginați că diseară îl puneau și pe el, zilele următoare, erau toți în stradă pe ideea că justiția a trecut de partea lui.

Realitatea Plus: Care este miza cu această prelungire a controlului judiciar? Am vorbit cu specialiștii și spuneau că pot să îi prelungească această măsură cu până la 5 ani de zile. De ce vedem aceste piedici din punct de vedere juridic pentru fostul candidat la prezidențiale care a fost votat de români și a ieșit pe prima poziție, alegeri care au fost anulate, și de asemenea cum vedeți mesajele pe care le transmite Călin Georgescu pentru că, foarte interesant, cu fiecare ieșire pentru controlul judiciar vine cu mesaje foarte dure împotriva politicienilor.

Ion Cristoiu: Mesajul de acum nu mă surprinde, și eu am insistat de mai multe ori cu desecretizarea ședinței informale a CCR pentru că am mai precizat, cel puțin pe mine care studiez enigmele nu mă interesează și nici pe români de ce. Pentru că dacă punem de ce s-au anulat alegerile îmi vine raportul acela mediocru al procurorilor. Este ciudat că de exemplu la un an de la decembrie 1989 noi știam aproape tot ce s-a întâmplat. În cazul anulării alegerilor, noi nu știm cum au fost. De ce este ascuns? Desecretizând ședința aia vom vedea, ba chiar zic eu ar putea fi argumente în plus pentru anulare. De ce ascund? Acolo s-au adunat premierul, domnul Ciolacu, că el a fost, și cu președintele României și au venit niște tipi. Credeți că au făcut scene porno? Adică iertați-mă, nu văd ce s-ar putea.

Mie mi se pare anormal, chiar dacă aș inclina să cred că alegerile au fost anulate corect. Păi dacă au fost anulate corect și glonțul ne trecea pe lângă ureche, care e problema să desecretizezi ședințele prin care România a fost salvată? Deci două ședințe sunt considerate de către ei ca ședințele care au salvat România. Bun, sunt întru totul de acord că au salvat România. Păi și eu care aș vrea să îi felicit pe ăștia, să le desecretizeze. Poate că după ce le desecretizează noi le ridicăm statuie. Înseamnă că se tem de desecretizare. Ce îi împiedică pe ei să publice stenogramele care, spun în ghilimele, ne vor convinge pe noi că ei au fost eroi. Și atunci încep să cred că se tem că în stenogramele din cele două ședințe ne vor aduce niște dezvăluiri care ar putea să pună la îndoială anularea alegerilor.

Ei nu au conștiința efectelor nedorite. Ei au un interes să-l hăituiască mereu pentru a da un semnal că țin sub control și că cine mai face ca el, ca el să pățească. Sigur că efectul celălalt este că i se dă posibilitatea să vorbească și să fie aclamat. Nimeni nu a pus în balanță. De regulă nu se pun în balanță. Deci dacă domnul Bolojan ia o decizie să ne taie gâtul nu se gândește că nu are atâtea cuțite. Este o lege, legea efectelor nedorite. Iei o măsură și nu știi la un moment dat că măsura aia are și efecte mult mai dure decât efectele dorite.

În interviul cu mine, domnul Georgescu a prevăzut întâlnirea din Alaska dintre Trump și Putin, a spus că cei doi se vor întâlni, că se va face pace prin cedare de teritorii, se pregătește cedarea de teritorii, că Macron va avea tot mai multe probleme, are, că America va interveni în forță în America Latină, considerată curtea din dos a Americii, pentru ca să ia de sub influența chinezească zona pe care ei o consideră ca fiind a lor. S-a întâmplat. Deci a fost unul dintre puținii politicieni care a făcut profeții care se îndeplinesc. Ori avea informații ori se pricepe foarte bine pe zona de politică externă.

