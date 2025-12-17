La aproximativ 40 de kilometri de municipiul Botoșani, în Câmpia Moldovei, se află Săveniul, menționat documentar încă din anul 1546, în timpul lui Petru Rareș.

Evoluția așezării

În secolul al XIX-lea, localitatea a cunoscut o perioadă de dezvoltare, devenind târg prin hrisovul lui Scarlat Callimachi. Comunitatea evreiască stabilită aici a contribuit la creșterea comerțului și a meșteșugurilor. La mijlocul aceluiași secol, Săveniul era considerat centrul Plasei Bașeu.

După anul 1940, situația s-a schimbat radical: comunitatea evreiască aproape a dispărut, iar orașul a fost retrogradat la statut de comună. În 1968, odată cu apariția fabricii de cașcaval, localitatea și-a recâștigat rangul de oraș, iar produsul a devenit un brand recunoscut inclusiv în afara țării.

Anii ’90 au adus însă declinul. Lipsa locurilor de muncă și sărăcia au dus la plecarea masivă a tinerilor, iar orașul părea lipsit de viitor.

Transformarea din ultimul deceniu

În urmă cu aproximativ zece ani, lucrurile au început să se schimbe. Fondurile europene, bugetul local și sprijinul guvernamental au contribuit la modernizarea orașului. Pietonalul a fost refăcut, iluminatul public a fost extins, iar clădirile instituțiilor și unitățile de învățământ au fost reabilitate. Printre acestea se numără și Liceul „Mihai Ciucă”, care deservește o parte importantă din nord-estul județului.

Infrastructura rutieră

În total, au fost modernizați aproximativ 80 de kilometri de drumuri, lucrările începând în 2016. Mai sunt de finalizat doar trei kilometri într-o zonă predispusă la inundații. În perioada următoare vor fi reabilitate și străzile Ștefan cel Mare și Independenței, considerate vitale pentru circulația din oraș.

Extinderea asfaltului în satele aparținătoare

De Săveni aparțin cinci sate – Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani și Sat Nou – unde drumurile sunt asfaltate integral, inclusiv cele de legătură cu orașul. Au fost realizate trotuare și rigole moderne, ceea ce conferă un aspect urban chiar și zonelor rurale.

Politici sociale pentru atragerea tinerilor

Cu o populație de aproximativ 10.000 de locuitori, orașul a fost puternic afectat de migrația tinerilor. Pentru a inversa acest fenomen, autoritățile au investit în locuințe și facilități sociale. Au fost construite 71 de apartamente și case, inclusiv un bloc cu 24 de apartamente ridicat cu fonduri ANL, în valoare de un milion de euro. Alte locuințe au fost realizate prin proiecte europene.

Sprijin pentru familiile tinere

Primăria a pus la dispoziția celor care aleg să se stabilească aici două hectare de teren, împărțite în loturi de câte 500 de metri pătrați, oferite gratuit și dotate cu utilități. Astfel s-a format un cartier nou, destinat exclusiv tinerelor familii.

Viața în Săveni în 2025

Orașul dispune de pietonal modern cu magazine, patiserii și restaurante, spital, judecătorie, Parchet, Poliție, muzeu de arheologie, casă de cultură, piață agroalimentară, bănci, supermarketuri, cinematograf reabilitat și baze sportive. Școlile și liceele sunt renovate, iar activitatea culturală este susținută prin spectacole la care participă inclusiv actori ai teatrului din Botoșani.

