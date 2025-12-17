Această manifestare are loc la numai câteva zile, după ce fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice.

Marți, aceștia au blocat intrarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg cu zeci de utilaje agricole și au afișat multe bannere prin care și-au exprimat nemulțumirile.

”Ne îndreptăm direct spre dezastru cu acest guvern”, scrie pe unul dintre bannerele afișate.

Autoritățile franceze au anunțat că vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor.

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele fermierilor s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

”Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Annie Genevard.