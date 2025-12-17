Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene și coordonatoare Erasmus+, a numit vestea „excelentă pentru Europa”, subliniind oportunitățile de studiu și voluntariat, în timp ce ministrul britanic Nick Thomas-Symonds a declarat că acordul arată că „parteneriatul cu UE funcționează”.​

„Marea Britanie revine în programul Erasmus+. O veste excelentă pentru Europa. Acest lucru înseamnă mai multe oportunități de studiu, voluntariat și schimburi internaționale pentru tineri, studenți și elevi, de ambele părți. Cine a făcut o mobilitate Erasmus în Marea Britanie știe cât de importantă este această veste și ce experiență deosebită este studiul în Marea Britanie”, a transmis Roxana Mînzatu.

Regatul Unit a părăsit schema Erasmus+ în 2020, după Brexit, înlocuind-o cu programul național Turing, din cauza costurilor considerate prea mari. Acum, Londra va contribui cu 570 de milioane de lire sterline (aproximativ 30% reducere față de standard), permițând mobilități bidirecționale pentru studenți, elevi și voluntari, conform BBC.​

Granturile Erasmus+ vor acoperi costurile de trai, după modelul clasic, iar programul extins va beneficia peste 100.000 de participanți britanici în primul an. Anunțul recent confirmă negocierile din mai 2025, sub premierul Keir Starmer.