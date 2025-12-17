El a scris, pe Facebook, că PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că deciziile luate în cadrul coaliției confirmă direcția susținută de partid în ultimele luni. Social-democrații au reușit să impună măsuri care vizează protejarea salariaților, sprijinirea gospodăriilor țărănești și consolidarea economiei naționale. Pachetul de stimulare economică propus încă din toamnă urmează să fie detaliat și inclus în proiecția bugetară pentru anul viitor, înainte de adoptarea bugetului din 2026.

Grindeanu a subliniat că salariul minim va fi majorat din nou, urmând să ajungă la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Totodată, impozitarea solariilor din gospodării va fi eliminată, iar reforma administrației va fi definitivată prin reducerea cheltuielilor la nivelul aparatului central, fără a afecta veniturile angajaților.

"Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de coaliție, prin deciziile luate în această seară. PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale! Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară de anul viitor! Așa cum PSD a insistat, salariul minim va fi majorat și anul viitor! Acesta va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Ne-am ținut de cuvânt și impozitarea solariilor din gospodării va fi eliminată. Pachetul de reformă a administrației va fi definitivat și cu o reducere a cheltuielilor cu administrația centrală, fără tăierea salariilor", a afirmat Grindeanu.

