Președintele republican făcuse deja vâlvă instalând sub o colonadă exterioară care duce la Biroul Oval o galerie de portrete ale foștilor președinți în care fotografia lui Joe Biden a fost înlocuită cu una a unui dispozitiv automat de semnare, scriu jurnaliștii britanici, citați de Agerpres.



Acest lucru reflectă afirmațiile lui Donald Trump conform cărora predecesorul său era senil și nu mai era capabil să guverneze.

Miercuri, jurnaliștii au descoperit că sub portrete au fost adăugate plăci cu scurte biografii.



Cele pentru Joe Biden și Barack Obama sunt, așa cum era de așteptat, extrem de critice.



Primul președinte de culoare al Statelor Unite este descris drept "una dintre cele mai controversate figuri politice din istorie". El este, de asemenea, numit "Barack Hussein Obama", în maniera lui Donald Trump, care a contribuit la amplificarea teoriilor conspirației despre originile predecesorului său.

Joe Biden este descris în următorii termeni: "Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost președinte din istoria Statelor Unite."



Placa repetă, de asemenea, afirmația falsă conform căreia alegerile din 2020 i-au fost furate lui Donald Trump.



În ceea ce-l privește pe actualul președinte, biografia sa este, desigur, extrem de laudativă, scrie AFP.



Ea indică faptul că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, și că a generat investiții de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmație neverificabilă.





De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a transformat Casa Albă într-un decor conceput după gustul său și menit a-i slăvi gloria.



În afară de construirea unei săli de bal gigantice, a înmulțit ornamentele aurite și a atârnat portrete ale sale - mergând împotriva obiceiului prin care efigia unui președinte nu este expusă decât după ce acesta a părăsit puterea.

