Papanașii, desertul pregătit de generații în România, au fost incluși în lista celor mai bune 100 deserturi din lume. Această ierarhie a fost realizată de TasteAtlas, pe baza voturilor exprimate de utilizatori din întreaga lume. Preparatul românesc este singurul desert din țară care a reușit să se impună în acest top internațional.

Clasamentul global și câștigătorul

În fruntea listei se află Antakya künefesi, desert turcesc tradițional. „Antakya künefesi este o varietate tradițională de kunāfah provenită din vechiul oraș turc Antakya, realizată din aluat filo mărunțit umplut cu brânză cremoasă, nesărată. Originile acestui preparat pot fi urmărite până în Imperiul Otoman și, până în prezent, a rămas unul dintre reprezentanții autentici ai patrimoniului și tradițiilor culinare antakyane. Pentru a face Antakya künefesi, aluatul este mai întâi pregătit prin mărunțirea aluatului filo în fâșii subțiri și plasarea acestuia într-o tavă plată și rotundă. Aluatul, în această formă cunoscută sub numele de kadayıfın, este apoi acoperit cu un amestec de brânză nesărată, tradițional Hatay peyniri, și un alt strat de aluat filo mărunțit. După ce amestecul este copt pe ambele părți (un pas care face această varietate kunāfah unică), este înmuiat cu sirop fierbinte și dulce, făcut cu zahăr, apă și suc de lămâie. Antakya künefesi este servit cald și garnisit cu fistic tocat, nuci sau alune”, notează TasteAtlas. În 2006, desertul a primit certificatul de Indicație Geografică Protejată.

Locurile doi și trei

Pe locul al doilea s-a clasat Clotted cream ice cream, o înghețată tradițională englezească. „Este o înghețată tradițională asociată cu Cornwall, deși este vândută în supermarketuri din tot Regatul Unit. Este făcută cu lapte integral Cornwall, ouă și smântână coagulată. Folosirea smântânii clotted cornish conferă înghețatei o aromă unică și o consistență catifelată.(...) Poate fi aromată cu diverse ingrediente suplimentare, cum ar fi vanilia (...)”, se arată în descrierea TasteAtlas.

Locul al treilea a revenit Gelato al pistacchio, gelato italian cu fistic. „Fisticul este una dintre cele mai populare arome de gelato italian. Un element de bază în orice gelaterie, în forma sa originală, această delicatesă combină pasta de fistic cu baza clasică de lapte, frișcă, ouă și zahăr. Ocazional, se poate adăuga fistic zdrobit și prăjit, dar textura de bază ar trebui să rămână întotdeauna densă și cremoasă. Din cauza prețurilor ridicate ale fisticului și pastei de fistic, multe gelaterii optează astăzi pentru înlocuitori mai ieftini, dar cel mai bun fistic este considerat a fi cel cultivat într-un mic oraș sicilian numit Bronte”, notează TasteAtlas.

Papanașii în top 100

Desertul românesc a fost plasat pe locul 33. „Papanașii sunt o prăjitură tradițională în formă de gogoașă, cu o mică sferă în vârf. Pot fi prăjiți sau fierți și se prepară adăugând brânză nesărată, cum ar fi brânza de vaci sau urda, la un aluat obișnuit din făină și ouă. Papanașii prăjiți au de obicei forma unei gogoși și pot fi serviți cu gemuri de fructe, o lingură de smântână sau zahăr pudră. Cei fierți sunt mai mici, în formă de nugget și, de obicei, acoperiți cu un amestec de pesmet și zahăr. Acest desert poate fi găsit în majoritatea restaurantelor tradiționale românești sau poate fi preparat acasă”, descrie TasteAtlas.

