Desertul biblic

Religiile au adunat în cărțile lor sfinte cele mai bune sfaturi în ce privește stilul de viață sănătos, bazat pe un echilibru între spirit, minte și trup.

De asemenea, medicina modernă și știința promovează stilul de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată. Deși, piața produselor alimentare este supraîncărcată cu diverse alimente și dulciuri, care de care ambalate cât mai atrăgător, se știe că multe dintre acestea sunt alimente procesate și cu un conținut mare de zahăr și conservanți.

Iar această combinație este deja de ceva vreme destul de controversată. Se discută mult pe marginea acestui subiect, toți specialiștii trag numeroase semnale de alarmă cu privire la consumul excesiv și frecvent al acestora.

Întorcându-ne în trecut, în vremurile biblice, am putea constata că oamenii se hrăneau cu alimente naturale, iar multe dintre acestea sunt consemnate în biblie, ca fiind adevărate panacee pentru sănătate. Șapte dintre acestea, care sunt trecute în Biblie, Coran sau alte cărți sfinte, sunt considerate ca fiind cele mai bune pentru sănătate.

Cu atât mai mult dacă acestea sunt combinate între ele. Iar despre numărul șapte se știe că este un număr divin. Acestea pot reprezenta metode excelente de tratament alternativ sau preventiv pentru diverse afecțiuni. În plus, vă puteți bucura de un desert natural și foarte sănătos.

O astfel de combinație dintre fructe uscate, miere și scorțișoară, toate consemnate în biblie, vi-o prezentăm sub forma unui desert. Despre acesta se spune că ar fi fost prezent pe masa lui Iisus, când se afla alături de discipolii săi, la Cina cea de taină.

Iată ingredientele pe care le conține desertul:

1 măr;

5 curmale uscate ;

3 smochine uscate;

o mână de sâmburi de nuci sfărâmate;

o mână de stafide;

o linguriță de scorțișoară;

o lingură de miere.

Mărul se taie cubulețe mici. De preferat să fie un măr acrișor pentru a echilibra gustul, deoarece restul ingredientelor sunt destul de dulci. De asemenea, curmalele și smochinele se taie tot în bucăți mici, iar nucile se sfărâmă.

Toate ingredientele se amestecă și rezultă un desert bogat în vitamine și nutrimente. Totodată este foarte gustos și extrem de hrănitor și vă va conferi multă energie.

Aceste cantități sunt suficiente pentru a pregăti un desert suficient pentru a hrăni patru persoane.