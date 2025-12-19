Conferința de presă maraton a președintelui Vladimir Putin, desfășurată vineri, 19 decembrie, la Moscova, a fost marcată de un moment romantic neașteptat care a detensionat atmosfera oficială. Kirill Bajanov, reporter la televiziunea regională Canal 4 din Ekaterinburg, a captat atenția tuturor afișând un mesaj neobișnuit: „Vreau să mă căsătoresc”. Ținuta sa impecabilă a fost remarcată imediat de liderul de la Kremlin, care a glumit pe seama faptului că jurnalistul pare deja pregătit pentru nuntă.

Profitând de transmisiunea în direct și de prezența președintelui, Bajanov i-a adresat iubitei sale, Olycika, întrebarea decisivă, lansând totodată și o invitație deschisă liderului rus de a le fi oaspete la eveniment. Vladimir Putin a reacționat cu umor și a oferit un sfat pragmatic viitorilor miri, recomandându-le să nu amâne momentul, deoarece „așteptarea poate fi nesfârșită”. Această pauză inedită a stârnit zâmbete în rândul celor prezenți, oferind o notă umană unui eveniment dominat de subiecte politice și economice complexe.