”Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine, fiindcă în acest moment suntem în această situație.

Avem un ministru al Mediului care și-a dovedit incompetența, care a avut un vot în Senat pe o moțiune, care eu cred că nu mai poate continua. N-avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă.

Și eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcții în Guvern care știu ce au de făcut și nu să se specializeze la locul de muncă și să învețe să fie miniștri după ce au depus jurământul, așa cum e la Mediu și după aceea lucrurile, sigur, vor merge mai bine”, a declarat Sorin Grindeanu.