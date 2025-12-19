Românca a fost dată jos din autobuz

Potrivit informațiilor apărute, femeia se afla într-un mijloc de transport care aducea muncitori români din Germania spre țară. Tariful inițial al călătoriei fusese stabilit la 150 de euro, însă, pe traseu, șoferul ar fi solicitat pasagerilor bani suplimentari. În cazul victimei, cererea de plată a încă 50 de euro a fost refuzată.

În urma refuzului, șoferul ar fi decis să o dea jos din microbuz, alături de alte persoane aflate în aceeași situație. Incidentul s-a petrecut noaptea, pe teritoriul Ungariei, într-o zonă extrem de periculoasă, unde pasagerii au fost lăsați fără sprijin sau alternative de transport.

Femeia, care avea probleme serioase de vedere, era epuizată și dezorientată. În încercarea de a se deplasa, ar fi vrut să traverseze drumul, moment în care a fost lovită de un autoturism. Impactul i-a fost fatal, iar decesul s-a produs pe loc.

Drama a fost amplificată de faptul că familia nu a fost informată imediat. Fiica victimei a aflat despre moartea mamei sale la mai bine de o săptămână după producerea accidentului, pe 11 decembrie, deși tragedia avusese loc încă din 3 decembrie. În acest interval, tânăra a încercat disperată să ia legătura cu mama ei, fără să știe unde se află sau ce s-a întâmplat cu ea.

Mesajul fiicei, făcut public prin intermediul unei alte persoane, a emoționat profund comunitatea. Aceasta a povestit că mama ei plecase din Germania spre România împreună cu partenerul de viață, iar amândoi au fost obligați să coboare din microbuz după ce au refuzat plata suplimentară cerută de șofer.

Cazul este intens discutat în spațiul public, iar circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate de autorități.