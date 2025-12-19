Sunt tensiuni fără precedent în actuala Coaliție de guvernare dultima ședință a Biroul Permanent Național al PNL la care a participat și premierul Ilie Bolojan, care a cerut - conform unor surse citate de Realitatea PLUS, renegocierea acordului de Coaliție. Totul după ce, la începutul acestei săptămâni, PSD a votat moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit surselor citate, ar urma să se renegocieze tot acest acord, în caz de nerespectare a lui urmând să fie dispuse mai multe abateri.

În Coaliție există tensiuni și ca urmare a mai multor reforme care ar urma să intre în aplicare, cum ar fi reforma administrației locale, reforma pensiilor speciale, pachetul de relansare economică, cumulul pensiei cu salariul, toate aceste dfiind blocate din cauza neînțelegerilor între liderii Coaliției.