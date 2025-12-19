”Această atitudine pe care a avut-o deputatul cu pricina a scandalizat pur și simplu întreg poporul român. Adică nu poți să faci așa ceva! Gestul ăla de a rupe o hârtie pe care erau personalități marcante ale culturii și politicii românești este un gest cu o puternică simbolistică și, făcut cu o aroganță și cu o nesimțire ieșită din comun, nu poate fi tolerat.

Mă gândeam ca idee, dacă eu de pildă aș fi fost un deputat în Parlamentul Israelian, sigur că nu se poate așa ceva! Adică numai la noi putem să avem 18 minorități și să avem acolo 18 băgători de seamă care, de când stau în Parlamentul ăla, nu fac nimic altceva decât să fie o balama a puterii care să voteze tot felul de chestii pentru putere, nu neapărat pentru poporul român și, până la urmă, de ce nu, nici măcar nu e ceva neapărat pentru minoritățile pe care cică le reprezintă.

Această Lege Vexler este o lege extrem de periculoasă, oameni buni! Periculoasă în sensul că nu întrevăd în poporul român vreun antisemitism. Eu nu sunt antisemit, nu cred că m-ați auzit vreodată să spun chestii exagerate sau anapoda în legătură cu evreii sau chiar cu arabii. Dimpotrivă, am și prieteni arabi, am și prieteni evrei. Și uite-așa, cum povesteam eu că o să ni se restrângă dreptul la liberă exprimare, asta este o lege care pune umărul serios ca să nu mai poți tu să spui orice”, a declarat Luis Lazarus.