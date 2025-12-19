Troparul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul 4

Mucenicul tău. Doamne, Bonifatie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Bonifatie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Jertfă fără de prihană te-ai adus pe tine de voie, Celui rân­duit a Se naşte din Fecioara pentru tine, Sfinte purtătorule de cunună, Înţelepte Bonifatie.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Ilie, Prov si Ares;

- Sfintilor Mucenici Timotei si Polieuct;

- Sfintilor Eutihie si Tesalonica si a celor impreuna cu ei, 200 de barbati si 70 de femei;

- Sfantului Ierarh Grighentie;

- Sfantului Mucenic Trifon;

- Sfintei Cuvioasei Aglaia.

Maine, 20 decembrie, serbam Inaintepraznuirea Nasterii Domnului si pe Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro