Troparul Sfântului Mucenic Bonifatie
Glasul 4
Mucenicul tău. Doamne, Bonifatie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Condacul Sfântului Mucenic Bonifatie
Glasul 4
Arătatu-Te-ai astăzi...
Jertfă fără de prihană te-ai adus pe tine de voie, Celui rânduit a Se naşte din Fecioara pentru tine, Sfinte purtătorule de cunună, Înţelepte Bonifatie.
Tot astazi, facem pomenirea:
- Sfintilor Mucenici Ilie, Prov si Ares;
- Sfintilor Mucenici Timotei si Polieuct;
- Sfintilor Eutihie si Tesalonica si a celor impreuna cu ei, 200 de barbati si 70 de femei;
- Sfantului Ierarh Grighentie;
- Sfantului Mucenic Trifon;
- Sfintei Cuvioasei Aglaia.
Maine, 20 decembrie, serbam Inaintepraznuirea Nasterii Domnului si pe Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul.
Sursa: CrestinOrtodox.ro