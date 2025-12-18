Realitatea PLUS: Ne puteți explica sub ce formă a venit presiunea din partea procurorului Elena Grecu?

Liana Arsenie: În primul rând, prin acest contact neprocedural înainte de ședința de judecată. Interacțiunea judecătorului, conform normelor procedurale, cu procurorul este în sala de judecată. Soluțiile se pronunță de judecător în cadrul procesului de deliberare. După ce se finalizează ședința de judecată, analizând probele și actele din dosar, judecătorul este cel care stabilește care va fi soluția.

În această situație, în acest context, am avut surpriza neplăcută, șocant - pentru că nu credeam că se poate întâmpla așa ceva până când nu am ajuns la Curtea de Apel București, Secția I Penală. Efectiv, m-am trezit cu doamna procuror în birou, neanunțată. S-a prezentat cine este, a adus în discuție acest dosar pe care îl aveam pe ședință a doua zi și mi-a cerut în mod textual, invocând schimbarea calității procesuale, a calităților celor doi inculpați, să dau o anumită soluție.

Discuția a fost... reacția mea a fost sub imperiul acestui șoc. I-am spus: „Da, o să discutăm în sala de judecată”. Presiunea a constat și a fost evidentă prin insistența cu care doamna procuror... de insistența de care a dat dovadă în a impune o anumită soluție.”