Nicușor Dan: Că s-au organizat cu trei luni înainte sau că s-au organizat cu trei luni după, într-adevăr, a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este: de ce nu a avut doamna Savonea un contracandidat?

Interlocutor: Da, exact.

Nicușor Dan: Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat același lucru. Este o chestiune și de corp profesional, pentru că oamenii ăștia din CSM, așa cum sunt ei, au fost aleși de colegii lor. A fost o campanie electorală în interiorul profesiei ...Unii și-au făcut campanie - ca în politică, unii și-au făcut campanie și au fost aleși, alții nu și-au făcut campanie și poate au fost mult mai buni decât ăia care sunt, dar n-au candidat.