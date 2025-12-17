Arsenie a relatat că procuroarea Elena Grecu, aflată în prezent în subordinea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, s-a prezentat la biroul său și i-a cerut să dispună declinarea competenței dosarului „Fațada” către Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătoarea spune că a refuzat solicitarea și i-a cerut Elenei Grecu să părăsească încăperea.

La acea vreme, Elena Grecu era procuror în cadrul DNA, condus de Laura Codruța Kovesi.

Presiuni asupra instanței

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (…) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți”, a declarat Liana Arsenie în cadrul unui interviu tv.

Continuarea presiunilor

Judecătoarea a mai spus că presiunile au continuat și în ședința de judecată din ziua următoare. Ulterior, Elena Grecu ar fi solicitat recuzarea sa din dosar, invocând lipsa de competență a Curții de Apel București. Arsenie a menționat că a informat conducerea instanței despre cele întâmplate și că o colegă i-ar fi transmis că va suporta consecințe pentru poziția adoptată.

