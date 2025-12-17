Rădulescu, cunoscut pentru rolul său în elaborarea reformei învățământului preuniversitar, consideră că situația actuală impune schimbări majore la nivel de conducere.

În paralel, președintele Nicușor Dan analizează rezultatele întâlnirii avute cu sindicatele din educație, în timp ce o nouă comisie dedicată reformei a fost constituită. Această structură urmează să stabilească direcțiile viitoare pentru sistemul educațional, într-un moment în care tensiunile dintre autorități și cadrele didactice sunt tot mai evidente.

Profesorul și-a expus argumentele și a făcut o serie de dezvăluiri din interiorul sistemului în cel mai recent podcast al lui Marius Ghilezan:

Ministerul Educației vrea 60 de milioane de euro în plus, în 2026, pentru bursele sociale ale studenților