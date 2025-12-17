Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, a acordat peste zece interviuri în ultimul an jurnalistului Chris Whipple, materialele fiind publicate de revista „Vanity Fair”. În aceste discuții, ea a făcut evaluări sincere și uneori incomode despre Donald Trump, despre al doilea mandat al său și despre unii dintre cei mai apropiați aliați.

„Are personalitatea unui alcoolic”

Wiles a afirmat că președintele „are personalitatea unui alcoolic”, deși este cunoscut ca fiind abstinent. Ea a explicat comparația prin experiența personală: „Alcoolicii cu funcționalitate ridicată sau alcoolicii în general, personalitățile lor sunt exagerate când beau. Așa că sunt oarecum expertă în personalități puternice.” Revista a menționat că Wiles a crescut alături de tatăl ei, Pat Summerall, celebru comentator sportiv și alcoolic.

Dorința de răzbunare și deciziile politice

În interviuri, Wiles a recunoscut apetitul lui Trump pentru răzbunare și a admis că multe dintre acțiunile sale din al doilea mandat au fost motivate de dorința de a se răfui cu adversarii politici. „Ar putea exista un element de răzbunare în urmărirea penală a oponenților politici ai lui Trump. Oamenii ar putea crede că pare răzbunător. Nu pot să vă spun de ce nu ar trebui să credeți asta. Nu cred că se trezește dimineața gândindu-se la răzbunare. Dar când apare ocazia, va profita de ea”, a spus ea.

Venezuela și campania de bombardamente

Wiles a sugerat că Trump urmărea schimbarea regimului din Venezuela prin bombardarea ambarcațiunilor, contrazicând explicațiile oficiale. „Trump vrea să continue să arunce în aer ambarcațiuni până când (președintele Nicolás) Maduro va ceda”, a declarat ea. Totodată, a menționat că administrația ar trebui să „analizeze mai atent” expulzările pentru a evita greșelile.

Portretul lui Trump în viziunea lui Wiles

„Convingerea că nu există nimic ce nu poate face. Nimic, zero, nimic”, a spus Wiles despre modul în care Trump guvernează. Ea a subliniat că președintele are o personalitate posesivă și dependentă, ceea ce îi influențează deciziile.

Critici la adresa aliaților apropiați

Wiles a avut evaluări dure și despre unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Trump. Despre vicepreședintele JD Vance, ea a afirmat că „de un deceniu este un adept al teoriilor conspirației” și a sugerat că transformarea sa din critic în aliat loial a fost „oarecum politică”.

Referindu-se la Elon Musk, Wiles l-a descris drept „un consumator declarat de ketamină” și „o persoană ciudată, așa cum cred că sunt geniile”. Ea a adăugat că desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională a „consternat-o”.

Afirmații despre Bill Clinton

Wiles a recunoscut că Trump nu avea dovezi pentru afirmația potrivit căreia fostul președinte Bill Clinton ar fi vizitat insula lui Jeffrey Epstein. „Nu există dovezi”, a spus ea, adăugând că „președintele s-a înșelat în privința asta”.

Reacții după publicarea interviurilor

După apariția materialului, reacțiile din cercul lui Trump au fost de uimire. „Este în toate discuțiile de grup. Toată lumea este șocată și confuză”, a declarat un aliat al președintelui pentru CNN. Un consilier senior a reacționat simplu: „Vai”.

Wiles a susținut ulterior că afirmațiile au fost scoase din context. „Articolul publicat în această dimineață este un articol tendențios despre mine și despre cel mai bun președinte, personal al Casei Albe și cabinet din istorie”, a scris ea pe X, acuzând că materialul a fost construit pentru a crea „o imagine extrem de haotică și negativă”.

Reacția lui Trump

Donald Trump a declarat pentru New York Post că este de acord că are o „personalitate posesivă și dependentă”, dar a respins speculațiile privind o eventuală plecare a lui Wiles. „Nu l-am citit, nu citesc Vanity Fair, însă ea a făcut o treabă fantastică”, a spus el.

„Nu, ea a vrut să spună că sunt – vedeți, nu beau alcool. Deci toată lumea știe asta. Dar am spus adesea că, dacă aș face-o, aș avea șanse foarte mari să devin alcoolic. Am spus asta de multe ori despre mine, da. Este o personalitate foarte posesivă”, a explicat Trump.

Poziția oficială a Casei Albe

Secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat că Trump „nu are un consilier mai bun sau mai loial decât Susie”. Vicepreședintele JD Vance a spus că, deși există „dezacorduri ocazionale”, nu a văzut-o niciodată pe Wiles „neloială față de președinte”.

Replica jurnalistului Chris Whipple

Autorul interviurilor, Chris Whipple, a apărat articolul, subliniind că toate discuțiile au fost înregistrate. „Totul a fost pus scrupulos în context. Dovada este că nu au putut contesta niciun singur fapt”, a spus el.

