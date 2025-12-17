Suntem în așteptarea deciziei magistraților de la Tribunalul București cu privire la contestația asupra deciziei judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile în cazul lui Călin Georgescu. O decizie extrem de importantă, având în vedere că este una definitivă și irevocabilă, fără o altă cale de atac.

În exclusivitate, avem inclusiv apărarea lui Călin Georgescu, ce a argumentat acesta în fața judecătorilor de la Tribunalul București.

„Doamnă președinte, fiind unul dintre cetățenii care se confruntă cu un abuz evident în această țară, am o singură apărare și aceea este legea. Am încredere în justiție și mai mult decât atât, într-o soluție favorabilă”, a declarat Călin Georgescu în fața judecătorilor.

Practic, astăzi judecătorii trebuie să decidă dacă vor admite sau vor respinge această contestație, respectiv dacă se prelungește sau nu pentru următoarele 60 de zile, într-un mod definitiv, această măsură preventivă. Oricare ar fi decizia în acest caz, judecătorii trebuie să vină cu o motivare asupra acestei decizii.