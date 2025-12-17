„Sunt pachete de măsuri care țin de a reduce personalul în sectorul public, de a fi eficienți, de a digitaliza, pe de o parte, de a veni cu măsuri care să încurajeze munca și să sancționeze nemunca, care înseamnă de la ajutoare sociale, de la orice formă de a fugi de muncă. Și vă rog să vă gândiți, de exemplu, că suntem în situația în care avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap. Deci aproape un milion de români sunt în această situație.

O parte din scutirile și facilitățile care erau acordate în exces, ca să ne înțelegem foarte bine, au fost anulate. Vă rog să vă gândiți că una din motivele pentru care noi nu ne încasam veniturile la bugetul de stat, acea diferență între estimat și cât încasam, era dată de excepțiile care erau făcute pentru foarte multe categorii sociale.

Gândiți-vă că în condițiile în care ai scutit de impozitul pe proprietate o persoană care are handicap, de exemplu, ai făcut ca 10% din fondul construit din România să fie scutit de impozite, pentru că avem 957.000 de persoane de genul acesta și atunci, în afară de drepturile care li se acordă în mod direct, indemnizații, scutiri, alte elemente, loc de parcare garantat, erau și gratuitățile și practic autoritățile locale erau private de niște venituri.

Aceste impozite vor merge direct către autoritățile locale și eu consider că fiecare cetățean din România care locuiește într-o zonă a țării, într-o localitate, trebuie să contribuie.”, a declarat Ilie Bolojan.