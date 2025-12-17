Pătrunjelul este bun pentru diabetici

Conform diabetologului Daniela Petrache, pătrunjelul conține antioxidanți, care luptă împotriva radicalilor liberi și care au un rol important în menținera stării de sănătate și de protecție împotriva afecțiunilor cardiovasculare, dar și a diabetului și a cancerului.

De asemenea, pătrunjelul conține flavonoide, dar și alte substanțe benefice pentru sănătate. Totodată, ceaiul din rădăcină de pătrunjel ajută la eliminarea pietrelor de la rinichi, susține sursa precizată. Litiaza renală, cunoscută în popor drept pietre la rinichi sunt, de fapt, depuneri de minerale la nivelul rinichilor.

"Aceste ceai preparat din rădăcină de pătrunjel, previne apariția depunerilor de minerale și formare de pietre la nivelul rinichiului. Totodată, este un excelent diuretic, iar acest lucru împiedică depunerile de minerale în rinichi", a mai precizat diabetologul pe contul său de socializare.

De asemenea, pătrunjelul este o sursă foarte bogată de vitamina C. Aceasta având un rol esențial în stimularea imunității, dar și prevenția afecțiunilor cronice. Această vitamină ne ferește de infecții, pneumonie și are rol în sinteza colagenului. Totodată, ajută la vindecarea leziunilor ;i are rol în absorbția nutrienților, conform specialistului.

Adăugarea ceaiului de pătrunjel în dieta zilnică vă poate îmbunătății sănătatea pe mai multe planuri, prin bogăția în Vitamina C. Inclusiv ceaiul de pătrunjel este bogat în antioxidanți nu doar leguma în stare crudă.

Conform medicului, inclusiv în cazul menstruației neregulate, ceaiul de pătrunjel este recomandat ca fiind un remediu natural eficient. Datorită substanțelor pe care le conține pătrunjelul, producția de estrogen este influențată, ajutând la reglarea hormonală.

Aceeași sursă spune că, în Turcia pătrunjelul este folosit ca remediu natural în stabilizarea glicemiei. De asemenea, mai spune că anumite studii au demostrat faptul că ceaiul din rădăcină de pătrunjel are acțiune antidiabetică, ajutând la menținerea în limite normale a glicemiei.

Decoctul de pătrunjel, scade tensiunea arterială

Însă, nu doar ceaiul este benefic, conform sursei, ci și decoctul de pătrunjel are efect de scădere a tensiunii arteriale. Specialistul recomandă ca înainte de începerea tratamentului cu medicamente pentru hipertensiune să se încerce decoctul de pătrunjel.

De asemeneaq, diabetologul subliniază faptul că, deși este un remediu natural, ceaiul de pătrunjel poate să aibă și efecte adverse. În cazul femeilor gravide, doctorul le recomandă evitarea unui consum mare de ceai de pătrunjel, pentru a evita în felul acesta producerea de contracții intrauterine.

Ceaiul de pătrunjel conține și foarte multă Vitamina K. Aceasta are rol în coagularea sângelui. Din acest motiv diabetologul Daniela Petrache recomandă celor care urmează un tratament medicamentos pentru subțierea sângelui să consume moderat ceai de pătrunjel.

"O cantitate mare de Vitamina K poate să interacționeze cu medicamentele pentru subțierea sângelui", a mai spus specialist, în cadrul unui video postat pe contul său de Youtube.

În schimb, persoanele care urmează un tratament cu diuretice trebuie să știe că ceaiul de pătrunjel poate amplifica efectul acestora.

Cum se prepară ceaiul de pătrunjel

Pentru prepararea ceaiului de pătrunjel doctorul spune că se pun la fiert 250 ml de apă. Se vor folosi 15 grame de pătrunjel tocat sau 2 lingurițe de pătrunjel uscat. Puneți pătrunjelul într-o cană și turnați apă fiartă peste el.

Acesta trebuie lăsat la infuzat aproximativ 5-10 minute. După aceea, se strecoară infuzia, ce poate fi consumată, conform sfatului medicului diabetolog Daniela Petrache, pe contul său de Youtube.