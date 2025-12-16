Ingrediente

300 ml lapte de soia (neîndulcit)

600 ml ulei (ideal un ulei neutru – de floarea-soarelui sau rapiță)

zeama de la o lămâie

sare după gust.

Mod de preparare

Se pune laptele de soia într-un vas înalt și se adaugă treptat uleiul, mixând cu blenderul vertical. Se mixează continuu, ridicând ușor blenderul pe măsură ce compoziția se îngroașă. Când textura devine densă și cremoasă, se adaugă zeama de lămâie și sarea, mixând scurt până la omogenizare.

Rezultatul este o maioneză fină, stabilă, fără ou, cu gust echilibrat între cremos și acrișor, perfectă pentru salate, sosuri, sandwichuri sau preparate de post. Dacă dorești o aromă mai intensă, poți adăuga muștar Dijon sau usturoi zdrobit.