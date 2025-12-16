Rețetă de maioneză de post, preparată ca la mănăstire

Această maioneză de post este rețeta pe care o prepară măicuțele la mănăstire. Este mult mai sănătoasă decât cea cu ou. Iată ce ingrediente conține și cum se prepara!

Ingrediente

  • 300 ml lapte de soia (neîndulcit)
  • 600 ml ulei (ideal un ulei neutru – de floarea-soarelui sau rapiță)
  • zeama de la o lămâie
  • sare după gust.

Mod de preparare

Se pune laptele de soia într-un vas înalt și se adaugă treptat uleiul, mixând cu blenderul vertical. Se mixează continuu, ridicând ușor blenderul pe măsură ce compoziția se îngroașă. Când textura devine densă și cremoasă, se adaugă zeama de lămâie și sarea, mixând scurt până la omogenizare.

Rezultatul este o maioneză fină, stabilă, fără ou, cu gust echilibrat între cremos și acrișor, perfectă pentru salate, sosuri, sandwichuri sau preparate de post. Dacă dorești o aromă mai intensă, poți adăuga muștar Dijon sau usturoi zdrobit.

