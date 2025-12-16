Pizza

Microundele transformă o felie de pizza într-o bucată moale, cauciucată și fără viață. Aburul din sos și brânză pătrunde în aluat, iar crusta își pierde complet crocantul.

O poți reîncălzi în cuptor sau, și mai bine, în air fryer, la 190°C, pentru câteva minute – rezultatul va fi crocant la bază și moale la mijloc.

Preparate prăjite (cartofi, nuggets, pui pane, plăcinte)

Microundele și prăjelile sunt dușmani naturali. Aburul format în interior înmoaie crusta, iar uleiul se redistribuie neuniform, lăsând mâncarea moale și uleioasă.

Le poți reîncălzi în cuptor, la 150°C, pe un grătar metalic – căldura circulă uniform și păstrează textura crocantă.

Ouă

Ouăle fierte tare pot exploda la microunde. Aburul acumulat sub coajă creează presiune, iar rezultatul e o mică bombă culinară. Ouăle jumări și omletele devin cauciucate și se usucă.

Cum le reîncălzești: ouăle fierte, în apă fierbinte timp de 2–3 minute; omleta, în cuptor, acoperită cu folie, la temperatură mică.

Paste

După ce stau la frigider, pastele absorb sosul și se usucă. La microunde, amidonul din ele se întărește, iar sosurile cremoase se separă în grăsime și lichid.

Îl poți reîncălzi pe aragaz, cu un strop de apă (sau lapte, dacă e sos alb), amestecând constant până redevin cremoase.

Preparate gratinate sau la cuptor

Porțiile mari nu se încălzesc uniform, iar partea din mijloc rămâne rece chiar dacă marginile sunt fierbinți.

Le poți reîncălzi în cuptor, acoperite cu folie de aluminiu, la 175°C; scoate folia la final ca să redevină crocante la suprafață.

Friptura

O friptură bună își pierde farmecul la microunde. Exteriorul se înmoaie, grăsimea se separă, iar interiorul devine tare și uscat.

Cum o reîncălzești: în cuptor, la 180°C, învelită în folie de aluminiu, apoi o prăjești 1 minut în tigaie pentru crustă.

Tacos și tortilla

Microundele descompun grăsimile și conservanții din lipii, făcându-le cauciucate sau sfărâmicioase.

Cum le reîncălzești: în cuptor, la 190°C, câteva minute, fără ingrediente proaspete. După încălzire, adaugă din nou legumele, brânza și sosurile.

Pâinea și produsele de panificație

Microundele declanșează procesul de retrogradare a amidonului, făcând pâinea tare și elastică după câteva secunde.

Cum o reîncălzești: în toaster sau în cuptor, la temperatură mică, învelită în folie cu câteva picături de apă.