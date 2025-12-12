Nutriționiștii explică faptul că alimentele bogate în fibre, vitamine, minerale, antioxidanți pot întări imunitatea, reduc inflamația, iar avocado este unul dintre cele mai eficiente.

Potrivit The Mirror, avocado este un superaliment ideal pentru masa de dimineață. Informația este confirmată și de prestigioasa universitate Johns Hopkins, care notează că „avocado este un superaliment bogat în fibre și nutrienți esențiali, precum potasiul, care contribuie la o digestie sănătoasă”.

„Este, de asemenea, un aliment cu conținut scăzut de fructoză, așa că este mai puțin probabil să provoace gaze”, au transmis specialiștii.

Totuși, experții atrag atenția că avocado „este bogat în grăsimi” și ar trebui consumat „cu moderație”.

Rețeta care transformă ouăle într-un mic dejun complet nutritiv a fost publicată pe TikTok și a devenit rapid virală. Prepararea este simplă: ouăle se bat bine într-un bol, iar pe o felie de pâine se întinde labneh (un produs lactat tradițional libanez), apoi se adaugă felii de avocado, sare, mărar și busuioc.