Rac

Pentru Rac, trecerea Lunii în Balanță aduce lumină într-o situație care a generat multă nesiguranță. Nativii se simt mai calmi și mai pregătiți să ia o decizie benefică pentru propria stare de bine. Această schimbare astrală deschide drumul unor rezultate favorabile.

Pe 12 decembrie, un schimb de idei cu un prieten apropiat oferă exact sprijinul necesar. Fie că este vorba de un sfat, o perspectivă diferită sau simpla prezență a cuiva drag, acest moment ajută lucrurile să se îndrepte. Racul simte că este ghidat spre o soluție care până acum părea mult prea complicată, scrie Yourtango.com.

Balanță

Luna pășește vineri în semnul tău și îți readuce sentimentul de echilibru, un aspect de care aveai mare nevoie în ultima perioadă, întrucât totul în jur pare într-o continuă agitație. Este însă o stare specifică sezonului, iar universul lucrează deja pentru a restabili armonia. În această fază, vezi cu claritate ce merită atenția ta și ce trebuie lăsat în urmă, iar această luciditate îți atrage norocul.

Intuiția funcționează mai bine ca de obicei, mai ales când vine vorba de timing, așa că merită să o asculți. Pe 12 decembrie, reușești să atragi rezultate pozitive doar prin faptul că rămâi ancorat în prezent. Spre finalul zilei, te simți mai ușor, mai optimist și încurajat. Totul se așază fără efort, iar lucrurile se leagă firesc pentru tine, Balanță.

Săgetător

Luna în Balanță te ajută să privești lucrurile cu mai mult calm și claritate, Săgetător. Reușești să vezi cum poți readuce echilibrul într-o situație care părea nesigură sau chiar ciudată. Acest tranzit lunar deschide calea către noroc și evoluție.

Pe 12 decembrie, primești vești bune care schimbă totul în direcția potrivită. Ceva se așază într-un mod surprinzător, dar pe deplin meritat. Înțelegi importanța acestui moment, iar norocul devine evident. Simți din nou sprijinul vieții, iar posibilitățile se deschid chiar în fața ta.