Ce pensie are Carmen Tănase?

Carmen Tănase a dezvăluit că pensia sa actuală se ridică la 6.100 de lei, o sumă pe care o primește după peste 40 de ani dedicați scenei și filmului. Actrița a precizat că este afiliată Uniunii Cineaștilor din România (UCIN), instituție de la care ar putea primi în plus fie o jumătate de pensie, fie o indemnizație de merit – însă doar după depunerea documentelor necesare.

„Trebuie să merg la UCIN cu decizia de pensionare, n-am apucat încă. De acolo pot primi jumătate din pensia mea sau, dacă se consideră că merit, o indemnizație specială. Dar acestea se acordă doar când se eliberează un loc, practic atunci când moare cineva. Dacă aș primi indemnizația, nu aș mai încasa și jumătatea aceea, însă aș ajunge să am două pensii, una de la stat și una de la UCIN”, a explicat vedeta.

„Mulți oameni trăiesc cu sume greu de imaginat”

Carmen Tănase nu este la prima discuție pe tema pensiilor din România. De-a lungul timpului, actrița a amintit în numeroase interviuri situația dificilă cu care se confruntă mulți seniori. Ea a dat ca exemplu propria mamă, care, după ani întregi de muncă, avea un venit extrem de modest.

„Luna trecută a primit 2.200 de lei, cu tot cu majorări și diverse adăugiri. Pensia ei de bază e de 1.300 de lei. După o viață de muncă grea… E incredibil cât de puțin rămâne”, declara artista în trecut în cadrul unui post TV.

Actrița sublinia atunci că numeroși vârstnici se luptă să supraviețuiască: „Sunt oameni singuri, bolnavi, neputincioși, cu copiii plecați peste hotare, unde muncesc pe bani puțini. Situațiile sunt dramatice.”