A trecut la CCR proiectul asumat de guvernul Ilie Bolojean în parlament, cel care crește impozitele pe proprietate începând de anul viitor și care a fost contestat la Curtea Constituțională de către opoziție, mai exact de către partidul AUR.

Ei bine, chiar în urmă cu scurt timp a venit decizia de la Curtea Constituțională în urma deliberării magistraților. Aceștia au decis să respingă contestația și deci să permită ca legea să meargă mai departe spre promulgare pe masa președintelui.

Asta înseamnă că odată ce va fi semnată și de președintele Nicușor Dan, ea poate intra în aplicare, iar de anul viitor vom avea taxe mai mari.

Se așteaptă, cât de curând, decizia din partea magistraților și pe reforma pensiilor speciale în urma contestației venite de la înaltă curte, iar sursele noastre spun că sunt șanse mari ca astăzi să vedem o respingere a acestei reforme.