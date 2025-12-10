Generalul Negru Florian Coldea a fost surprins de către jurnaliștii Realitatea Plus în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, de unde probabil că își va lua zborul către o nouă vacanță pe Coasta de Azur.

Coldea a fost în fața judecătorilor ultima dată în noiembrie, acesta lipsind de la ultimele chemări în instanță, deși a fost văzut în aeroport, venind dintr-o vacanță exotică.

Este vorba despre o dublă măsură în acest sens, dacă ne raportăm cum este tratat Călin Georgescu, care săptămânal vine în fața instanței ori când semnează controlul judiciar la secția de poliție din Buftea.

Fostul șef al SRI este acuzat de constituirea unui grup infracțional, trafic de influență, spălare de bani și șantaj.