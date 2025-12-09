Decizie în primă instanță, asta înseamnă că, în mod cert, va fi atacată de avocații lui Călin Georgescu la instanța superioară, care ar fi Tribunalul București în acest caz.

Judecătorii spun că nu se susține nicio solicitare făcută de apărarea lui Georgescu și că trebuie să înceapă judecata în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, acuzații care nu se susțin cu probe, dar nici cu argumente.

Din minuta prezentată de instanță se resping cererile și excepțiile formulate de către apărătorii persoanei aflate sub cercetare penală ca neîntemeiate.

Practic, au fost respinse excepțiile și cererile care au fost ridicate în procedura de cameră preliminară de către avocații lui Călin Georgescu. Este vorba de acele cereri prin care se solicita retrimiterea rechizitoriului pe masa procurorilor și eliminarea anumitor probe și aspecte din cadrul acestui rechizitoriu.

Toate aceste cereri au fost respinse, iar în aceste momente începe judecarea dosarului în care este implicat liderul suveranist.

Totodată, în acest dosar a fost dispusă măsura preventivă de control judiciar încă de la începutul acestui an, iar astăzi magistrații au amânat pentru data de 12 decembrie pronunțarea cu privire la prelungirea acestei măsuri pentru următoarele 60 de zile. Decizia în acest caz nu este una definitivă.

În 3 zile se poate formula contestanția dinspre apărarea lui Călin Georgescu. Rămâne de văzut ce se întâmplă la Tribunalul București.

Acesta este primul proces în care a fost trimis în judecată Călin Georgescu.

Acesta mai are încă un dosar care este pe rolul Curții de Apel București, iar acolo sunt cercetate anumite acuzații legate de ordinea constituțională.

Decizia instanței

„Tip solutie: respinge cererea

Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 alin.(1) C.proc.pen., respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul GEORGESCU CĂLIN, ca neîntemeiate.

În temeiul art. 346 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art.35 alin.1 și art.41 alin.1 lit. a) şi alin.2 C.proc.pen., constată că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este competentă din punct de vedere material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

În temeiul art. 346 alin.2 C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2226/221/P/2023/d1 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 01.07.2025, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 02.07.2025, sub nr. de dosar 24185/299/2025, privind pe inculpatul Georgescu Călin, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, ..., trimis în judecată pentru săvârâșirea infracțiunii de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale), faptă prevăzută de art. 5 din O.U.G. 31/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei față de inculpatul Georgescu Călin. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunțată astăzi, 09.12.2025, prin punerea minutei la dispoziția părţilor și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.”