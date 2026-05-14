Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Primăria Municipiului București (PMB) a supus dezbaterii publice un proiect prin care tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor parcate neregulamentar ar urma să fie dublate. Documentul poate fi consultat pe site-ul instituției până pe 28 mai.

Potrivit proiectului, tariful de ridicare pentru vehiculele de până la cinci tone va crește de la 200 de lei la 400 de lei, iar pentru cele mai grele de cinci tone, de la 270 de lei la 540 de lei. Transportul va fi tarifat cu 300 de lei pentru mașinile ușoare (față de 150 de lei în prezent) și cu 400 de lei pentru vehiculele grele (față de 200 de lei). Depozitarea pentru până la 24 de ore va costa 300 de lei, iar cea ulterioară, 150 de lei pe zi.

Tarife duble pentru vehiculele parcate neregulamentar

În total, proprietarul unei mașini de până la cinci tone ridicată și recuperată în primele 24 de ore va plăti 1.000 de lei. Dacă ridicarea este oprită înainte de transport, se aplică o taxă de 400 de lei. Pentru vehiculele abandonate, tariful de depozitare va fi de 150 de lei.

Regulamentul se va aplica pe întreg teritoriul Capitalei, pe rețeaua de străzi și pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, inclusiv cele aflate în administrarea sectoarelor 1–6. Măsura de ridicare poate fi dispusă atât de polițiști rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cât și de polițiști locali.

Aria operațională directă a PMB va fi delimitată de un inel central cuprins între bulevardele Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Calea Șerban Vodă și Piața Victoriei. În afara acestui perimetru, competența de ridicare revine sectoarelor 1–6.

PMB a supus dezbaterii și un al doilea proiect privind studiul de fundamentare pentru înființarea serviciului public de ridicare a vehiculelor, urmând ca gestiunea delegată să fie atribuită direct Companiei Municipale Parking.