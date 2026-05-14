Muncitori români exploatați în Germania: trei directori olandezi, acuzați că le rețineau din salariu chirii de trei ori mai mari decât prețul pieței

Sursă: Realitatea.net

Parchetul din Kleve, Germania, a deschis dosar penal împotriva a trei directori olandezi ai unei agenții de muncă temporară, acuzați că au impus chirii abuzive unui număr de 18 lucrători migranți, preponderent cetățeni români.

Suspecții sunt trei bărbați de 36, 40 și respectiv 57 de ani, doi cu reședința în Kleve și unul în Ulft, Gelderland. Aceștia recrutau muncitori din România pentru abatoarele olandeze, cazându-i între 2019 și 2022 în localitatea germană Goch, în apropierea Kleve-ului.

Angajații erau obligați să plătească 320 de euro lunar pentru un simplu pat într-o cameră dublă, sumă reținută direct din salariu. Autorităților germane estimează că o chirie corectă pentru o locuință similară ar fi fost de aproximativ 128 de euro pe lună. În total, muncitorii ar fi fost fraudați cu peste 77.000 de euro, potrivit Nederlandse Omroep Stichting .

Legături cu RMS Meat Specialist

Surse citate de Nieuwsuur indică că suspecții au legături cu RMS Meat Specialist (fosta Reyhan), o companie din 's-Heerenberg specializată în furnizarea de forță de muncă în industria cărnii. Firma are un istoric negativ, fiind implicată în scandaluri repetate privind condițiile mizere de cazare și salariile mici. Un manager al agenției a fost condamnat în urmă cu cinci ani pentru agresiune, iar compania este vizată de un proces separat privind delapidarea salariilor, programat pentru august.

„Sclavie modernă"

Ancheta a pornit în urma unor razii masive efectuate în 2022 de poliția germană în locuințele destinate migranților. Situația descoperită l-a determinat pe ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia să catalogheze fenomenul drept „sclavie modernă”.

Procurorii subliniază că victimele au fost forțate să accepte condițiile abuzive din cauza barierelor lingvistice și a lipsei resurselor financiare, care le-au blocat orice alternativă de cazare.

Germania a interzis deja munca temporară în abatoare și practica de a lega contractul de muncă de cel de cazare. Dacă vor fi găsiți vinovați de cămătărie, cei trei suspecți riscă între 6 luni și 10 ani de închisoare.

Reacția companiei

Un purtător de cuvânt al companiei-mamă a RMS Meat Specialist a declarat pentru Nieuwsuur că, după consultări cu avocații, consideră suspiciunile „nefondate” și se așteaptă la nicio condamnare penală, refuzând să ofere detalii suplimentare. Până în prezent, nu a fost stabilită o dată pentru audierea pe fond a procesului.