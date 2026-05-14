Doi copii au căzut în lacul Chitila. Un minor a fost scos din apă, iar scafandrii îl caută pe al doilea

Sursă: Realitatea.net

Mai multe echipaje de salvare au intervenit de urgență joi în Chitila, județul Ilfov, după ce doi minori au căzut în apă, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-llfov.

Când au ajuns salvatorii, unul dintre copii fusese deja scos din apă. Acesta era conștient și a fost preluat imediat de echipajele medicale pentru îngrijiri.

Căutările continuă pentru al doilea copil

În aceste momente, scafandrii caută cea de-a doua persoană dispărută în apă. La intervenție participă scafandri ai Detașamentului Special de Salvatori, două bărci, echipaje SMURD și un elicopter medical. Misiunea este încă în desfășurare, iar salvatorii încearcă să găsească minorul cât mai repede.