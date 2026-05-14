Fraudă uriașă cu suplimente alimentare și investiții! Percheziții în România și Moldova într-un dosar cu 30.000 de victime

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii și procurorii din România și Republica Moldova au efectuat miercuri 25 de percheziții într-un dosar de fraudă și înșelăciune cu suplimente alimentare și investiții. Anchetatorii estimează peste 30.000 de victime și un prejudiciu uriaș de peste 14 milioane de lei.

Poliţia Capitalei şi Parchetul Curţii de Apel Bucureşti anunţă, joi, că în cadrul unei acţiuni operative comune (Joint Action Day) desfăşurate în 12 mai, autorităţile din România şi Republica Moldova au pus în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în România şi şapte mandate de percheziţie domiciliară în Republica Moldova, într-un dosar complex de înşelăciune cu suplimente alimentare ("medical scam") şi investiţii ("investment scam"), acces ilegal la sisteme informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Fraude investiționale de 200.000 de euro

Potrivit probatoriului administrat de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti și Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate din Republica Moldova, trei persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acțiuni ale unor companii fictive. Ulterior, autorii au accesat de la distanță dispozitivele victimelor și au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

„Medical scam”: suplimente periculoase promovate ca tratamente

Extinderea cercetărilor a dus la identificarea și audierea a 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime. Acestora li s-au recomandat suplimente alimentare prezentate ca fiind „naturale” și „notificate”, însoțite de sugestia de a renunța la tratamente medicale reale, inclusiv pentru afecțiuni grave precum cele oncologice. Produsele erau, în realitate, periculoase.

Rețea mascată sub forma unui call center

Sub aparența unei activități legale de tip call center, autorii utilizau website-uri și reclame înșelătoare pentru a promova suplimente neautorizate în mai multe state membre UE, inclusiv România.

Prejudiciul total stabilit până în prezent depășește 14.000.000 lei. Pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

Percheziții și bunuri ridicate

În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, peste 80.000 de euro, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă.

În România sunt cercetate 14 persoane fizice și o persoană juridică. Au fost dispuse: reținerea a 10 persoane, control judiciar pentru 6 persoane și arestare preventivă pentru 4 persoane.

Cum operau membrii rețelei

Un bărbat a reclamat că a fost indus în eroare de persoane care s-au prezentat drept experți financiari. Acesta a furnizat date personale pentru crearea unui cont bancar și a transferat 500 de dolari către site-ul Skill Genic.co . Ulterior, a permis din eroare accesul la telefon printr-o aplicație de control de la distanță, iar autorii au efectuat tranzacții frauduloase de 450.000 de lei din două conturi.

Anchetatorii au stabilit, totodată, că alte două persoane au fost prejudiciate în mod similar, cu un total de 200.000 de euro.

Rețeau transfrontalieră implicată în „medical scam”

A fost identificat un suspect de 27 de ani, cetățean moldovean, implicat în înșelarea a aproximativ 60 de persoane, majoritatea vârstnice. Acesta și alți 13 complici se prezentau drept specialiști medicali și promovau produse farmaceutice false, generând un prejudiciu estimat la 14.000.000 lei. Au fost ridicate bunuri probatorii și aproximativ 70.000 de euro.

Operațiune internațională coordonată de EUROJUST și EUROPOL

Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile judiciare și polițienești din România și Republica Moldova, cu sprijinul structurilor Poliției Capitalei, Jandarmeriei și mai multor inspectorate județene, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.

Avertisment public privind suplimentele și investițiile online

Poliția Capitalei avertizează asupra riscurilor asociate consumului de suplimente neautorizate, care pot conține substanțe periculoase și pot provoca efecte adverse grave. De asemenea, atrage atenția asupra investițiilor realizate prin platforme financiare neautorizate, care pot duce la pierderi semnificative sau totale.