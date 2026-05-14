Papa Leon al XIV-lea critică reînarmarea Europei: „Să nu numim «apărare» ceea ce sporește tensiunile și sărăcește educația"

Papa Leon al XIV-lea a criticat joi majorarea cheltuielilor militare europene, care au înregistrat anul trecut cea mai mare creștere de la sfârșitul Războiului Rece, avertizând că aceasta trădează diplomația și deturnează resurse esențiale de la educație și sănătate.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporește tensiunile și nesiguranța, sărăcește investițiile în educație și sănătate, trădează încrederea în diplomație și îmbogățește elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a declarat Suveranul Pontif, potrivit Reuters .

Papa Leon: „Strigătul «niciodată război!» ne îndeamnă să formăm o alianță spirituală cu simțul dreptății care locuiește în inimile tinerilor”

Adresându-se studenților de la Universitatea Sapienzia din Roma, Papa Leon a invocat lecțiile secolului trecut: „Strigătul «niciodată război!» al predecesorilor mei, atât de în concordanță cu respingerea războiului consacrată în Constituția italiană, ne îndeamnă să formăm o alianță spirituală cu simțul dreptății care locuiește în inimile tinerilor.”

Suveranul Pontif a abordat și utilizarea inteligenței artificiale în conflicte armate, citând războaiele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran drept exemple ale „evoluției inumane a relației dintre război și noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.

Declarațiile de joi pot fi privite ca o nouă lovitură indirectă la adresa președintelui american Donald Trump, care a impus aliaților NATO creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Tensiunile dintre cei doi nu sunt la primul episod: în urmă cu câteva săptămâni, după ce Papa Leon a condamnat războiul din Iran, Trump a acuzat că Suveranul Pontif „pune în pericol” catolicii și l-a criticat pentru atitudinea față de ambițiile nucleare ale Teheranului.