Primăria București pregătește un sistem care „gândește” singur traficul. Semafoarele se dotează cu inteligență artificială.

Un proiect de amploare care promite să schimbe radical traficul din Capitală a primit undă verde în Consiliul General al Municipiului București.

Primele documente pentru implementarea sistemului de semaforizare inteligentă au fost aprobate, iar autoritățile anunță că sute de intersecții vor fi transformate complet în următorii ani.

Primele 92 de intersecții intră în modernizare

În prima etapă, municipalitatea va moderniza 92 de intersecții și treceri de pietoni din București.

Pentru funcționarea noului sistem vor fi instalate 305 camere video și aproximativ 1.500 de senzori, alături de infrastructura tehnică necesară pentru gestionarea traficului în timp real.

Autoritățile estimează că această fază va avea o durată totală de 14 luni, perioadă care include atât montajul echipamentelor, cât și punerea lor în funcțiune.

Capitala va avea și un centru special de comandă

A doua fază a proiectului vizează amenajarea unui centru centralizat de control pentru întregul sistem de semaforizare inteligentă.

Acesta va funcționa în clădirea Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București și va coordona datele și comenzile transmise către intersecțiile inteligente.

Lucrările pentru centrul de comandă ar urma să dureze aproximativ opt luni. Alte sute de intersecții vor fi incluse ulterior, anunță Municipalitatea în postarea pe pagina de socializare.

După finalizarea primelor două etape, Primăria Capitalei anunță continuarea extinderii sistemului la nivelul întregului oraș.

Planul prevede încă două faze suplimentare:

modernizarea a 185 de intersecții și treceri de pietoni;

modernizarea altor 270 de intersecții și puncte de traversare.

În total, proiectul ar urma să transforme radical modul în care este gestionat traficul rutier în București.

Cum va funcționa noua semaforizare inteligentă

Noul sistem va folosi tehnologii automate pentru a analiza permanent valorile de trafic și pentru a modifica timpii semafoarelor în funcție de situația din teren.

Intersecțiile vor fi echipate cu senzori magnetometrici montați atât în asfalt, cât și pe stâlpi, camere video moderne și sisteme automate de dirijare a circulației.

Pentru pietoni vor exista butoane speciale și dispozitive acustice.

Elementul central al proiectului este însă platforma bazată pe inteligență artificială, care va sincroniza semafoarele și va lua automat decizii privind circulația.

Sistemul va putea modifica durata semaforizării în funcție de numărul mașinilor aflate în trafic și va acorda prioritate transportului public.

Astfel, autobuzele și troleibuzele ar urma să ajungă mai ușor în stații și să respecte mai bine programul de circulație.

Ce promite Primăria Capitalei

Autoritățile susțin că implementarea semaforizării inteligente va avea mai multe efecte directe asupra traficului și vieții din oraș.

Printre beneficiile anunțate se numără fluidizarea circulației, reducerea timpilor petrecuți în trafic, scăderea poluării și îmbunătățirea transportului public din Capitală.

Proiectul vine într-un moment în care Bucureștiul continuă să fie unul dintre cele mai aglomerate orașe din Europa în ceea ce privește traficul rutier.