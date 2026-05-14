Avertismentul medicilor: obiectul din bucătărie care ar putea crește riscul de cancer dacă este folosit greșit

Sursă: Realitatea.net

Tigăile și oalele antiaderente, folosite zilnic în milioane de bucătării, au revenit în atenția specialiștilor după ce mai multe studii au analizat legătura dintre anumite substanțe chimice din compoziția lor și riscul unor forme de cancer.

Medicii spun însă că problema nu este utilizarea normală a vaselor de gătit, ci modul în care acestea sunt folosite și starea în care se află. Majoritatea vaselor antiaderente sunt realizate cu un strat din politetrafluoretilenă (PTFE), cunoscut mai ales sub denumirea comercială de teflon. În trecut, unele produse au fost fabricate folosind acid perfluorooctanoic (PFOA), o substanță din categoria PFAS, numite și „chimicale eterne”.

Mai multe cercetări au asociat expunerea ridicată la PFAS cu un risc mai mare pentru anumite tipuri de cancer, în special cancer renal și testicular. Totuși, majoritatea studiilor analizau expuneri industriale sau de mediu, nu folosirea obișnuită a tigăilor în bucătărie.

Pericolul apare la temperaturi foarte mari

Specialiștii spun că riscurile apar în special atunci când vasele sunt supraîncălzite sau deteriorate.

„Când PTFE este încălzit peste aproximativ 500°F (260°C), stratul începe să se degradeze și poate elibera vapori potențial nocivi”, explică dr. Laeth George, oncolog la HonorHealth.

Astfel de temperaturi pot fi atinse mai ales atunci când tigaia este lăsată goală pe foc sau este folosită la temperaturi foarte ridicate.

„Preîncălzirea unei tigăi goale este unul dintre cele mai riscante obiceiuri”, avertizează și Jamie Koprivnikar, medic hematolog-oncolog.

Tigăile zgâriate sau exfoliate ar trebui înlocuite

Medicii atrag atenția și asupra vaselor deteriorate. În timp, stratul antiaderent se poate zgâria sau exfolia, iar acest lucru poate favoriza eliberarea unor particule nedorite. Specialiștiii spun că problemele apar mai ales în cazul:

supraîncălzirii peste aproximativ 260 de grade Celsius;

utilizării tigăilor zgâriate sau degradate;

preîncălzirii vaselor fără ulei sau alimente.

În aceste condiții pot fi eliberați compuși din familia PFAS sau vapori iritanți.

Ce recomandă specialiștiii

Pentru reducerea expunerii, oncologii și toxicologii recomandă câteva măsuri simple. Printre materialele considerate mai sigure la temperaturi ridicate se numără fonta, inoxul, oțelul, ceramica și fonta emailată. În același timp, experții recomandă:

gătitul la foc mic sau mediu;

evitarea supraîncălzirii;

folosirea ustensilelor din lemn sau silicon;

spălarea manuală delicată;

evitarea încălzirii tigăii goale.

„Nu este vorba despre panică, ci despre utilizare responsabilă și informare corectă”, subliniază specialiștii. Medicii spun că vasele antiaderente moderne sunt considerate, în general, sigure atunci când sunt utilizate corect, însă folosirea repetată la temperaturi foarte mari și degradarea stratului protector sunt aspecte care nu ar trebui ignorate.