SURSE: Șeful ANAF, Adrian Nica, implicat în "dosarul vămilor". Reacția lui Nica
Numit în urmă cu patru luni de Ilie Bolojan în funcția de șef al Vămilor, Mihai Savin a fost reținut de procurori. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în dosar ar fi implicat și seful ANAF, Adrian Nica. Acesta din urmă a transmis, într-un drept la replică oferit Realitatea Plus, că nu are "cunoștință" despre acest subiect.
Mihai Savin a fost reținut de către procurori după ce ar fi emis retroactiv un ordin de emisiune. Concret, cazul ar avea legătură cu o intervenție a șefului Autorității Vamale pentru a ajuta un consilier din instituție să evite sancțiuni rutiere. Mihai Savin a fost numit în funcția de șef al Autorității Vamale în urmă cu doar patru luni de către Ilie Bolojan.
Pe de altă parte, în dosar ar apărea și șeful ANAF, Adrian Nica, și conform surselor Realitatea Plus, numele acestuia ar apărea și în dosarul în care au fost percheziționați doi procurori din Constanța, mai exact Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan.
Echipa Realitatea Plus a cerut un punct de vedere de la Adrian Nica.
Într-un mesaj transmis pe WhatsApp, acesta a transmis: "Nu am cunoștință".
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să decidă dacă este vorba despre fapte penale.
