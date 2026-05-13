Cocaină vândută cu până la 2.000 de lei doza: un bărbat din Mangalia a fost reținut

Un bărbat de 35 de ani din Mangalia a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a procurat și vândut cocaină în schimbul unor sume cuprinse între 1.200 și 2.000 de lei pe tranzacție.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au anunţat, miercuri, că un bărbat de 35 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

”Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, pe parcursul anului 2026, persoana cercetată ar fi procurat, deţinut şi vândut cocaină (drog de mare risc), cu sume cuprinse între 1.200 şi 2.000 de lei la o tranzacţie. Pe parcursul urmăririi penale, au fost indisponibilizate substanţele interzise comercializate de către bărbat, iar în urma percheziţiei domiciliare efectuate, de către poliţişti, la locuinţa acestuia, în municipiul Mangalia, la data de 13 mai 2026, au fost descoperite şi ridicate mijloace de probă”, au transmis polițiștii constănțeni.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT şi urmează să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.