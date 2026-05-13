Femeie militar, prinsă de două ori băută la volan în aceeași noapte. Procurorii militari au cerut arestarea preventivă

Sursă: Realitatea.net

O femeie în vârstă de 36 de ani, soldat gradat profesionist într-o unitate a Ministerul Apărării Naționale, este cercetată după ce ar fi fost prinsă de două ori conducând sub influența alcoolului în aceeași noapte, în Buzău.

Procurorii militari au reținut-o și au cerut arestarea preventivă, însă judecătorii militari au decis plasarea acesteia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Prima oprire: alcoolemie de peste 3 la mie

Potrivit unor surse apropiate anchetei, primul incident ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri, la intrarea în Buzău.

Femeia militar, originară din județul Buzău și angajată la o unitate militară din București, ar fi fost oprită în trafic de polițiști, care au constatat că aceasta se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Sursele din anchetă susțin că aparatul etilotest ar fi indicat o alcoolemie de peste 3 la mie. Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru recoltarea probelor biologice.

După finalizarea procedurilor, aceasta ar fi fost lăsată să plece, fiind obligată să își abandoneze autoturismul într-o benzinărie.

Prinsă din nou la volan câteva ore mai târziu

La aproximativ patru ore după primul incident, aceeași femeie ar fi fost depistată din nou conducând un autoturism pe drumurile din Buzău.

Anchetatorii susțin că și de această dată femeia se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie apropiată de 3 la mie.

În urma celui de-al doilea incident, procurorii militari au decis reținerea acesteia pentru acuzații de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Judecătorii au respins cererea de arestare preventivă

Procurorii militari au solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța militară a respins cererea.

Magistrații au decis ca femeia să fie cercetată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Surse judiciare afirmă că procurorii militari vor contesta hotărârea și vor cere o măsură preventivă mai severă la Curtea Militară de Apel.

Șoferița a refuzat să dea declarații

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia nu a dorit să facă declarații în fața anchetatorilor cu privire la cele două incidente și la acuzațiile formulate împotriva sa.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.