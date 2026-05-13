Tunul dat de Ilie Bolojan în ultima ședință de guvern. Fonduri pentru proiectele din fieful premierului - VIDEO

Ies la iveală noi informații bombă despre ultima Ordonanță de Urgență adoptată de Ilie Bolojan, sub pretextul că salvează programul SAFE. Ultimul articol al OUG, care a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului, trimite la Bihor peste 16 milioane de euro pentru o rețea de gaze.

Prevederile adăugate pe ultima sută de metri de Bolojan au fost depuse și în Parlament de Arina Moș, dar nu au trecut de votul parlamentarilor. Arina Moș este deputat de Bihor și a fost impusă de Ilie Bolojan în funcția de secretar al Camerei Deputaților. Prin acestă modificare proiectele din localitățile Nojorid, Oșorhei și Paleu vor fi achitate din bani de la Bugetul de Stat, în loc de fonduri europene.

Chiar la legea Bugetului, Moș a încercat să treacă acestă modificare, dar a picat la vot. Ilie Bolojan a anunțat că bugetul de stat este unul făcut pe muche de cuțit și nu suportă alte cheltuieli în plus, acest aspect ridică mari semne de întrebare cum guvernul a găsit bani pentru acestă problemă din Bihor.

În cele trei localități a fost construită rețeaua de gaze pentru 4.000 de gospodării care stă ne folosită pentru că s-a pierdut finanțarea din fonduri UE, iar banii nu au fost achitați când lucrările au fost finalizate. Valoarea proiectului este de 68 de milioane de lei, unde doar 10%din valoarea contractului a fost achitată.

Proiectul a fost început în 2020, când ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era Marcel Boloș, unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, care a aprobat asocierea celor trei localități conduse de doi primari liberali și unul de la UDMR. S-a ajuns ca proiectele să piardă finanțarea din POIM după ce s-a schimbat guvernarea, iar USR a preluat ministerul Fondurilor Europene.

Astfel, oamenii lui Cristian Ghinea nu au realizat evaluarea proiectelor rapid și nu s-a putut face introducerea în programul european.

Cu toate acestea, proiectul a reușit să prindă o finanțare din fonduri europene, dar venirea lui Marcel Boloș la minister a dus la pierderea fondurilor europene. În acestă situație sunt și alte 17 proiecte din Bihor și Constanța, unde o parte din lucrări au fost executate, dar nu au fost achitate, iar acum oamenii trăiesc cu un șantier în fața casei.